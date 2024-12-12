Глава Роспотребнадзора объяснила остановку продажи аромаингаляторов

Аромаингаляторы крайне опасны для здоровья, поэтому после обращения Роспотребнадзора все площадки в стране остановили их продажи. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, передает РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что аромаингаляторы могут нести опасность для здоровья, поскольку достоверных документов, подтверждающих безопасность этих устройств, не существует.

Попова добавила, что ведомство накануне направило обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли, призвав остановить торговлю аромаингаляторами на интернет-площадках.

«Сегодня утром мне доложили коллеги, и мне доложил руководитель Ассоциации о том, что все интернет-площадки в стране остановили продажу этих ингаляторов», — рассказала глава Роспотребнадзора.

Попова также отметила, что после проведенной проверки было установлено, что продажа аромаингаляторов на маркетплейсах действительно была прекращена.

Виртуальные полки маркетплейсов заполнили новые девайсы: так называемые аромаингаляторы для носа, которые массово завозят из Китая. По словам продавцов, эти новые девайсы не только помогают от заложенности носа, но и снимают сонливость, усталость, а также придают энергию и бодрят. На новинку подсели подростки: все больше школьников носят их в карманах и делятся своими ощущениями в соцсетях. Чем опасно для здоровья новое увлечение — разбиралась «Газета.Ru».

Ранее была названа новая минимальная стоимость сигарет с 1 января.