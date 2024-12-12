В США заявили, что победа Трампа может сделать 2025 год переломным для Украины

Победа Дональда Трампа на выборах президента США может сделать 2025 год переломным для конфликтов в Газе и на Украине. К такому выводу пришло агентство Bloomberg.

«Избрание Дональда Трампа может сделать 2025 год переломным для конфликтов в Газе и на Украине, потому что будущий президент... пообещал положить конец им обоим», — говорится в материале.

Издание отмечает, что если Трампу удастся добиться завершения этих конфликтов, их экономические последствия все равно будут иметь долгосрочный характер.

Недавно бывший посол Вашингтона в Москве Майкл Макфол заявил, что избранному президенту США Дональду Трампу после официального вступления в должность следует убедить Украину отказаться от возвращения утраченных территорий, а взамен пообещать принять страну в НАТО.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны надеются на избранного американского президента Дональда Трампа и его команду.

Ранее сообщалось, что Россия готова рассмотреть предложения Трампа по Украине.