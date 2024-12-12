Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что победа Трампа может сделать 2025 год переломным для Украины

Bloomberg: победа Трампа может сделать 2025 переломным для конфликта на Украине

close
Christian Hartmann/Reuters

Победа Дональда Трампа на выборах президента США может сделать 2025 год переломным для конфликтов в Газе и на Украине. К такому выводу пришло агентство Bloomberg.

«Избрание Дональда Трампа может сделать 2025 год переломным для конфликтов в Газе и на Украине, потому что будущий президент... пообещал положить конец им обоим», — говорится в материале.

Издание отмечает, что если Трампу удастся добиться завершения этих конфликтов, их экономические последствия все равно будут иметь долгосрочный характер.

Недавно бывший посол Вашингтона в Москве Майкл Макфол заявил, что избранному президенту США Дональду Трампу после официального вступления в должность следует убедить Украину отказаться от возвращения утраченных территорий, а взамен пообещать принять страну в НАТО.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны надеются на избранного американского президента Дональда Трампа и его команду.

Ранее сообщалось, что Россия готова рассмотреть предложения Трампа по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами