В Госдуме оценили планы ОБСЕ готовить Украину к членству в ЕС и НАТО

Любые заявления по поводу возможного вступления Украины в НАТО и Евросоюз на сегодняшний день являются продолжением разжигания конфликта. Так, в беседе с «Лентой.ру» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал планы спецпредставителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам Украины Петра Мареша готовить Киев к вступлению в соответствующие структуры.

Чепа подчеркнул, что Россия «категорически отрицательно» относится к появлению в ОБСЕ спецпредставителя по Украине, поскольку это является попыткой «продолжать втягивать Киев» в конфликт обещаниями о членстве в евроатлантических структурах.

«Сегодня даже попытки говорить на эту тему — это, в принципе, и продолжение разжигания конфликта, это нарушение всех норм. Основные функции ОБСЕ — не политизация, а сейчас идет полностью политизация этой структуры. Мы категорически выступаем против этого», — заявил Чепа.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что специальный представитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш пытается углубить раскол между странами — членами объединения. По словам дипломата, в прошлом основой для работы в рамках ОБСЕ служило непреложное правило консенсуса. Но теперь руководство организации назначило своим специальным представителем некоего человека, не приняв во внимание позиции РФ и Белоруссии.

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