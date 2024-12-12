Си Цзиньпин оценил развитие отношений РФ и Китая за последние 75 лет

Китай и РФ за 75 лет с момента установления дипломатических отношений стали примером сотрудничества между соседними крупными державами. Об этом заявил глава азиатского государства Си Цзиньпин, сообщает Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин высказался о двустороннем взаимодействии между странами в ходе встречи с председателем Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Во время мероприятия он обратил внимание, что Москва и Пекин совместно работали ради мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

«РФ и Китай <...> проложили новый путь взаимного уважения, <...> став примером новых международных отношений и отношений между крупными соседними странами», — подчеркнул глава государства.

Также он выразил уверенность, что Москва и Пекин продолжат углублять политическое взаимодействие и последовательно расширять практическое сотрудничество во всех сферах. По словам Си Цзиньпина, развитие дружественных отношений между соседними странами имеет «неизбежную историческую логику».

10 декабря Медведев прибыл в китайскую столицу в рамках двухдневного рабочего визита. Он планировал провести встречи с высшим руководством азиатского государства, а также посетить Музей истории Коммунистической партии Китая.

Ранее заместитель председателя СБ РФ передал Си Цзиньпину «личное послание» от российского лидера Владимира Путина.