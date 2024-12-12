Медведев обсудил с Си Цзиньпином Сирию и Украину

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил обстановку в Сирии и на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Обсуждали наиболее значимые события международной жизни, включая и ряд событий последнего времени, то, что произошло в Сирии. Естественно, обсуждали и российско-украинский кризис, тот конфликт, который идет», — сказал Медведев.

Политик добавил, что Россия по-прежнему не против восстановить диалог с Украиной, однако Киев должен принять реалии, сложившиеся на земле, и учитывать позицию, сформулированную президентом РФ Владимиром Путиным.

11 декабря председательствующая в Евросоюзе Венгрия предложила Киеву заключить с Москвой рождественское перемирие и провести обмен пленными, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался, сообщил венгерский премьер Виктор Орбан. Украинская сторона в свою очередь заявила, что ничего не обсуждала с Будапештом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что поддержали предложения Орбана по переговорам РФ и Украины.