Суд в Ленобласти осудил экс-таможенника на 10 лет колонии и 52 млн рублей штрафа за взятки

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего начальника таможенного поста в городе Светогорск в Ленинградской области Сергея Сидорова к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 52 млн рублей за крупные взятки от контрабандистов. Об этом сообщается в Telegram-канале судебной пресс-службы.

Сообщается, что в 2016 и 2017 году осужденный согласился попустительствовать провозу через границу фур с незадекларированными товарами, получая $18 тыс. за каждую из них. Товары поступали из КНР и Турции через границу с Финляндией. Также сообщалось, что Сидоров получал от одного из руководителей ООО «Клео» взятку в сумме 329 тыс. рублей за ускорение таможенного оформления и таможенного контроля ТС международной перевозки.

После освобождения Сидорову будет запрещено занимать должности в государственных структурах еще 11 лет.

До этого у взяточника из МВД Сатюкова арестовали имущество на 2,1 млрд рублей.

Ранее глава Самарской области заявил, что «Крылья советов» задолжали 36 млн руб. на взятки судьям.