В России полковника ВСУ заочно осудили за атаки в Курской и Брянской областях

Суд в Москве заочно приговорил к 24 годам колонии командира центра специальных операций ВСУ Андрея Матвиишина, по приказам которого было совершено несколько террористических атак на российских военных в Курской и Брянской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры, передает РИА Новости.

«Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира центра сил специальных операций ВСУ полковника Андрея Матвиишина», — говорится в сообщении.

По данным следствия, полковника признали виновным по статье о совершении террористического акта, повлекшего за собой тяжкие последствия.

В начале ноября сообщалось, что командира центра спецопераций «Запад» вооруженных сил Украины Андрея Матвиишина будут заочно судить в Москве за удары по Курской и Брянской областям, от которых пострадали 12 человек.

По версии следствия, в 2022 году Матвиишин отдавал приказы о нанесении ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов, снаряженных взрывными устройствами, в Курской и Брянской областях.

Ранее в России заочно вынесли приговор наемнику из Молдавии, воевавшему за ВСУ.