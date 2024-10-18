В российской школе появился учитель-квадробер

В красноярской школе №147 появился учитель-квадробер, который преподавал физику у старших классов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, во время уроков педагог стоял на партах, прыгал как квадробер, лаял и хулиганил вместе с детьми. Также мужчина завел каналы в мессенджере Telegram и видеохостинге YouTube, где помогал школьникам с решением задач. Авторы материала отметили, что подобный подход к обучению понравился детям.

Однако, по информации Baza, в новом учебном году учитель уволился и перешел преподавать в частную школу. Руководство школы рассказало, что не имело претензий к подходам к обучению мужчины.

Квадробинг — популярная среди детей и подростков субкультура, предполагающая имитацию действий и повадок животных.

16 октября глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила коллективно осуждать квадроберов. После этого, по словам парламентария, было бы логично найти их родителей, и поинтересоваться у них, почему дети ведут себя подобным образом.

Ранее носившего волчьи уши Михаила Боярского не смогли спросить о квадроберах.