Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российской школе появился учитель-квадробер

Baza: в Красноярске появился учитель-квадробер

close
K-FK/Shutterstock/FOTODOM

В красноярской школе №147 появился учитель-квадробер, который преподавал физику у старших классов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, во время уроков педагог стоял на партах, прыгал как квадробер, лаял и хулиганил вместе с детьми. Также мужчина завел каналы в мессенджере Telegram и видеохостинге YouTube, где помогал школьникам с решением задач. Авторы материала отметили, что подобный подход к обучению понравился детям.

Однако, по информации Baza, в новом учебном году учитель уволился и перешел преподавать в частную школу. Руководство школы рассказало, что не имело претензий к подходам к обучению мужчины.

Квадробинг — популярная среди детей и подростков субкультура, предполагающая имитацию действий и повадок животных.

16 октября глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила коллективно осуждать квадроберов. После этого, по словам парламентария, было бы логично найти их родителей, и поинтересоваться у них, почему дети ведут себя подобным образом.

Ранее носившего волчьи уши Михаила Боярского не смогли спросить о квадроберах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами