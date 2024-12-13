В Кремле рассказали о встрече представителей «ядерной пятерки» в ОАЭ

Встреча представителей «ядерной пятерки» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) прошла на экспертном уровне. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Корреспонденты поинтересовались у него, кто представлял Москву на соответствующем заседании.

«Встреча [была] на экспертном уровне», — отметил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, позиция российского руководства связана с подписанной президентом РФ Владимиром Путиным ядерной доктриной. Более того, она «хорошо понятна».

К странам «ядерной пятерки» относятся РФ, КНР, США, Франция и Великобритания. Последняя встреча ее представителей состоялась 4 декабря в Дубае, об этом спустя несколько дней сообщило китайское министерство иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что участники заседания провели дискуссию по тематике ядерных доктрин. Также они согласились, что подобное обсуждение было «своевременным» и необходимым для «избежания недопонимания и просчетов».

Ранее президент РФ утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания.