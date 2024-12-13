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В России впервые за девять месяцев подорожали подержанные автомобили

Автомобили с пробегом в России подорожали впервые за девять месяцев

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Виталий Аньков/РИА Новости

Средняя стоимость подержанных автомобилей по итогам ноября выросла на 1,4% относительно октября, сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные подсчеты.

В месячном выражении прирост составил 20 тысяч рублей. Аналитики уточнили, что увеличение средней стоимости бывших в употреблении автомобилей в России произошло впервые за последние девять месяцев.

Пиковый уровень, отметили в «Автостате» наблюдался в стране в феврале, когда подержанные машины в среднем стоили 1,61 млн рублей. После этого показатель стабильно снижался и к середине осени оказался на уровне в 1,45 млн.

В четверг «Известия» сообщили, что интерес россиян к покупке новых автомобилей увеличился более чем на треть осенью 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают рост интереса к новым автомобилям с увеличением утилизационного сбора и ожиданием его повышения с 1 января 2025 года, что делает покупку новой машины более привлекательной.

Ранее россиянам назвали самые ожидаемые автоновинки 2025 года.

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