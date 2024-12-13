Американская автогонщица показала грудь в майке

Американская автогонщица Линдси Брюэр выложила на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новое видео.

На видео спортсменка позирует в черной майке.

26-летняя Брюэр является уроженкой города Арвада штата Колорадо. В этом сезоне гонщица выступает в турнире Indy NXT. После четырех гонок она занимает 19-е место из 23. На первом месте в турнирной таблице идет Джейкоб Абель, вторую строчку занимает Нолан Зигель. Замыкает тройку сильнейших Луис Фостер.

В автоспорт Брюэр пришла в возрасте 11 лет, увлекшись картингом. В период с 2009 по 2014 год американка выступала на региональных соревнованиях по картингу.

В 2019 году Брюэр впервые приняла участие в гоночной серии Las Vegas Saleen Cup GT, после чего перешла в серию TC America. Всего в этом турнире спортсменка провела восемь гонок, ни разу не попала на подиум, заняв в итоговом протоколе сезона 14-ю позицию.

На ее страницу в Instagram подписаны 2,7 миллиона человек.

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