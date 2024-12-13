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Найденный в Германии амулет изменил представление о распространении христианства

LEIZA: амулет из Франкфурта изменил дату появления христианства в Германии

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Archаologisches Museum Frankfurt/Uwe Dettmar

Немецкие ученые в ходе раскопок во Франкфурте-на-Майне нашли амулет с гравировкой, который подтверждает, что христиане присутствовали в регионе как минимум на 50 лет раньше, чем считалось ранее. Об этом сообщает пресс-служба Лейпцигского центра археологии в Майнце (LEIZA).

Амулет был найден на месте древнего захоронения. В 2020 году ученые из Лейпцигского института (LEIZA) провели рентгенографию артефакта и обнаружили внутри фольгу из серебра с латинской гравировкой. Из-за состояния материала, который нельзя было раскрыть без повреждений, исследователи создали виртуальную модель амулета с помощью компьютерной томографии. Это позволило «развернуть» амулет и восстановить текст.

Гравировка, расшифрованная профессором Йоргом Штельцнером из Института имени Гете, представляет собой сложный текст, восхваляющий апостола Тита и Иисуса Христа. Содержание текста указывает на то, что владелец амулета использовал его как защиту от «напастей и неудач».

Ученые подчеркивают, что находка представляет собой исключительное свидетельство раннего христианства в регионе, так как до сих пор не было найдено таких древних христианских артефактов в этой части Римской империи. Ранее известные археологические находки свидетельствуют о христианах в Галлии и Верхней Германии в конце второго века, а также в северных альпийских регионах в IV веке н. э.

Кроме того, исследователи отмечают, что текст амулета является исключительно христианским, что делает его еще более необычным, поскольку другие амулеты того времени часто включали элементы иудейской и языческой религиозной символики. Эта находка подчеркивает важность Ниды как культурного и религиозного центра в римских поселениях на германских территориях.

Ранее в древнеегипетском храме нашли бюст, возможно изображающий Клеопатру.

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