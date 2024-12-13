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Назван лучший футболист ЦСКА по итогам осени

Экс-игрок Кузнецов назвал Мусаева лучшим игроком в составе ЦСКА

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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев стал лучшим игроком команды в осенней части текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в интервью Legalbet выразил бывший игрок армейцев, главный тренер медиакоманды 2DROTS Дмитрий Кузнецов.

«Мне очень понравился Мусаев. Он и забивной, и правильно действует. Ему было тяжело, когда команда играла в одного форварда, но он здорово адаптировался, молодец. Я вижу, как он действует на поле. Да, не всегда правильно, но он старается, бьется, действует до конца, доигрывает. Этим мне пацан нравится», — сказал Кузнецов.

Эксперт указал, что Секу Койта и Сауль Гуарирапа, которых называли хорошим усилением для ЦСКА, ожиданий не оправдывают. По словам Кузнецова, Мусаев принес армейцам больше пользы, чем двое этих игроков.

«Мусаев — корявенький, но он работяга, ему надо не сбавлять обороты. Он оказывается в нужных точках и забивает голы», — указал специалист.

Кузнецов также выразил надежду, что смогут себя проявить молодые игроки команды. По его мнению, пока российский футбол изолирован от европейских турниров, самое время прогрессировать.

«Хотелось бы, чтобы больше играли Лукин, Кисляк, Глебов. У пацанов есть своя изюминка. Они быстрые, юркие. Лукин здорово себя проявляет. Хочется, чтобы они не останавливались на достигнутом, а шли вперед и прогрессировали, чтобы застолбили за собой место в основном составе», — заключил Кузнецов.

Мусаев в нынешнем сезоне провел за ЦСКА 18 матчей в РПЛ, в этих встречах он забил семь мячей и сделал две результативные передачи. После 18 туров красно-синие набрали 31 очко и идут на шестом месте в турнирной таблице.

Ранее легенда ЦСКА заявил, что команде нереально будет попасть в первую тройку.

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