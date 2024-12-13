Госорганам разрешили скрывать сведения о себе во время военного положения

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделит государственные органы правом ограничивать доступ к информации о своей деятельности в период военного положения. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, в законе «О военном положении» будет расширен перечень мер, применяемых на территориях, где введен данный режим. Так, органы исполнительной власти, военного управления, местного самоуправления и организации получат право ограничивать доступ к информации о своей деятельности.

Также закон наделяет Верховный суд полномочиями ограничивать доступ к сведениям о работе судов. При этом скрывать информацию о деятельности прокуратуры и следственных органов смогут Генпрокуратура и Следственный комитет соответственно.

Данный документ был одобрен Государственной думой 27 ноября. Депутаты поддержали его сразу во втором и третьем чтениях.

Ранее в Минюсте России озаботились о военном положении в стране.