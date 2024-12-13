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В Кремле рассказали, чего желает Москва от Киева

Песков: Москва желает не перемирия на Украине, а мира и выполнения всех условий

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия добивается не просто перемирия на Украине, а мира, который наступит после выполнения всех условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, как относится Россия к идее Трампа об отправке на Украину европейских войск после заключения перемирия для его соблюдения, подчеркнул, что этот вариант должен обсуждаться в ходе переговоров.

«Мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие это не то, что мы хотим, мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия, и после того, как будут достигнуты все поставленные нами цели», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что Москва сохраняет свою открытость к переговорам, о чем неоднократно говорил и президент России Владимир Путин. Песков указал, что российская сторона считает их возможными и необходимыми, проводить их следует на базе Стамбульских договоренностей.

Однако в настоящее время каких-либо предпосылок для ведения переговоров по-прежнему нет. От них уклоняется украинская сторона, в результате чего специальная военная операция будет продолжаться до достижения всех поставленных целей, заключил Песков.

Незадолго до этого сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп считает, что европейские войска нужно будет разместить на территории Украины для контроля соблюдения режима прекращения огня. При этом, военные, согласно плану Трампа, не будут напрямую вовлечены в эту миссию.

Также Песков подтвердил, что массированный ракетный удар по Украине и поражение ее энергообъектов является, в том числе, ответом за атаку на Таганрог.

Ранее эксперт раскрыл, что будет делать Трамп, если Москва не согласится на переговоры.

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