Назван неожиданный фактор риска тромбоза глубоких вен

Американские ученые установили, что длительное воздействие загрязненного воздуха повышает риск образования тромбов в глубоких венах, что может привести к серьезным осложнениям, в том числе к летальному исходу. Результаты исследования опубликованы в журнале Blood.

Тромбоз глубоких вен — это патология, в основе которой лежит нарушение венозного кровообращения вследствие закупорки сосуда кровяным тромбом. Основными факторами риска развития этой патологии выступают пожилой возраст, активный рак, ожирение, инфекции, воспалительные заболевания, травмы и недостаток движения.

В ходе нового исследования, продолжавшегося с 2000 по 2018 год, ученые задались целью выяснить, какие факторы окружающей среды могут спровоцировать тромбоз глубоких вен. Для этого они пригласили к участию 6651 взрослых американцев, проживающих в крупных мегаполисах, таких как Нью-Йорк, Балтимор, Чикаго, Лос-Анджелес, Миннеаполис и Уинстон-Сейлем.

Из всех участников у 248 человек (3,7%) сформировались тромбы в глубоких венах, что потребовало госпитализации. Результаты показали, что риск этого заболевания увеличивался на 39% и более чем в два раза в зависимости от уровня воздействия трех типов загрязняющих веществ в воздухе.

Одним из ключевых факторов риска стал воздух, загрязненный частицами под названием PM 2.5. Они представляют собой мельчайшие загрязнители диаметром 2,5 микрометра и меньше, которые могут поступать в организм в результате вдыхания выхлопных газов автомобилей, дыма от угольных электростанций или лесных пожаров.

У участников, подвергшихся высокому уровню загрязнения этим типом частиц, риск развития тромбоза глубоких вен был на 39% выше, чем у тех, кто жил в районах с меньшим загрязнением. Кроме того, более высокое воздействие оксидов азота и диоксида азота — загрязнителей, часто встречающихся в автомобильных выхлопах — повышало вероятность заболевания на 121–174%.

Ранее в слюне пиявки был обнаружен новый белок, эффективный при борьбе с тромбозами.