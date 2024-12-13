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В Краснодаре пес без намордника напал на мать с ребенком в лифте

93.ru: в Краснодаре пес напал на женщину с ребенком в лифте

Жительница Краснодара пострадала во время конфликта с соседкой, которая зашла в лифт с животным без намордника. Об этом сообщает 93.ru.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Николая Воробьева. Как рассказала сама пострадавшая, вместе со своим ребенком и женщиной с собакой, предположительно, стаффордширским терьером, она ехала в лифте.

В какой-то момент женщина решила выйти, но ее ребенок боялся чужого питомца и стал плакать.

«У лифта было два выхода, поэтому владелица животного явно не собиралась двигаться с места и предлагала женщине выйти с противоположной стороны, но та отказывалась», – сообщается в публикации.

Между сторонами завязался конфликт, в итоге мать с ребенком вышла из кабины, но пнула соседку и задела собаку, которая никак не отреагировала.

Владелица тем временем побежала за родительницей, между женщинами произошла ссора, в которой питомец стал защищать хозяйку, схватив чужого человека за рукав.

Помимо этого, исходя из фото, мать получила царапины и ссадины. Недовольная ситуацией женщина обратилась в полицию.

Ранее в Кургане мужчина ранил отверткой свою собаку, потому что разозлился на нее.

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