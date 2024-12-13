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В Кремле оценили инициативу Венгрии по обмену пленными между Россией и Украиной

Песков: предложения РФ по обмену пленными с Киевом переданы в посольство Венгрии

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал процесс по обмену пленными между Россией и Украиной.

«Мы передали наши конкретные предложения (венгерскому посольству. — «Газета.Ru»). И вы слышали наше вчерашнее заявление о том, что мы поддерживаем усилия премьер-министра [Виктора] Орбана», — сказал представитель Кремля.

Накануне венгерский премьер Виктор Орбан в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными и объявить о прекращении огня на Рождество.

Песков отметил, что в этот же день ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по обмену пленными». Однако он добавил, что судя по реакции украинской стороны, Киев отказывается от выдвинутой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь резко раскритиковал звонок Орбана Путину. Он призвал «не играть на собственный имидж за счет единства» и заявил, что разговоры об Украине не должны происходить без Украины.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина отказалась забирать более 600 пленных.

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