Пенсионер-ревнивец атаковал с ножом соседа, забиравшего у его жены рассаду

В Энгельсе полиция разбирается в конфликте соседей, после которого один из оппонентов пошел на другого с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

По словам обратившегося к правоохранителям местного 66-летнего жителя, 71-летний сосед начал проявлять к нему агрессию после того, как он пообщался с его женой. Мужчина приревновал супругу после того, как сосед заходил к ней за рассадой. Оппонент попытался убедить ревнивца, что с его женой их объединяет только интерес к садоводству и огородничеству, но попытка не увенчалась успехом. 5 октября агрессор пришел к потерпевшему с ножом и угрожал ему. После этого обеспокоенный житель написал заявление в полицию.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угроза причинением тяжкого вреда здоровья». Ранее не судимому мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее московский фельдшер получила кулаком в лицо от ревнивой сожительницы пациента.