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Пассажир принял девушек за юношей и спровоцировал драку в красноярском автобусе

В Красноярске мужчина подрался с двумя девушками в автобусе

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Freepik

В Красноярске пассажир автобуса принял девушек за юношей и подрался с ними. Об этом сообщает Sibnovosti.ru.

По информации издания, инцидент произошел 11 декабря в автобусе, следовавшем по маршруту №83. Две студентки, одна из которых является несовершеннолетней, рассказали, что другой пассажир в нецензурной форме потребовал их замолчать, называя их «мальчиками», и угрожал избить.

В ходе словесного конфликта одна из студенток ударила пассажира локтем, и тот набросился на девушек с кулаками. Одно из них он сломал нос, а второй плюнул в лицо. В результате дерущихся разняла кондуктор.

В произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов, рассказали в департаменте горхозяйства города. Там также отметили, что экипаж транспортного средства действовал в рамках своих полномочий.

Ранее дебошир распылил газовый баллончик и избил пассажира в петербургском автобусе.

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