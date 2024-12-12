Пятнадцатый пакет санкций против России «не только бесполезен, но и нанесет вред». Об этом заявил депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Харальд Вилимски, передает ТАСС.

Парламентарий пояснил, что четырнадцать пакетов санкций в настоящее время «не привели ни к каким ощутимым шагам» в направлении мира. Вместо этого санкции сильно ударили по европейской экономике, тогда как на действия России оказали довольно ограниченное влияние, указал Вилимски.

«Новый пакет санкций не только бесполезен, но и нанесет вред», — заявил политик.

Вилимски также выразил мнение, что решения Брюсселя «ежедневно подливают масла в огонь» и «на самом деле не направлены на окончание войны».

Что касается действий Евросоюза, то их политик назвал «стратегией по эскалации» и частично возложил «ответственность за страдания на Украине и в России». Депутат подчеркнул, что ЕС следует пойти по дипломатическому переговорному пути урегулирования конфликта.

11 декабря послы Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России. Новый пакет ограничивает деятельность судов третьих стран, которые оказывают помощь России.

За день до этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия не испытывает тех страданий от санкций, которые предполагались в Европейском Союзе.

Ранее в США пообещали решительные шаги в вопросе ужесточения санкций против России.