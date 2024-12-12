На Украине заочно приговорили председателя Госдумы к 15 годам тюрьмы

Суд на Украине заочно приговорил председателя Государственной думы России Вячеслава Володина к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

Суд признал Володина виновным по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины».

В июне СБУ возбудила уголовное дело на помощника президента РФ Владимира Мединского и ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова, обвинив их в «посягательстве на территорию Украины».

24 мая СБУ заочно предъявила обвинения председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко. В спецслужбе пояснили, спикеру заочно предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса Украины — «оправдание вооруженной агрессии против Украины» и «посягательство на территориальную целостность Украины». Кроме этого, в СБУ напомнили, что ранее чиновнице вменяли в вину «подстрекательство к развязыванию и ведению агрессивной войны».

Ранее бывшего депутата Рады обвинили в госизмене.