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В России оценили вероятность торговой войны между Китаем и США

Экономист Чирков: никто не выиграет в торговой войне между Китаем и США

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Kurt Amthor/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Вероятность того, что между Китаем и США произойдет торговая война, возрастает, потому что конкуренция между ведущими экономиками этих стран обостряется. Об этом «Пятому каналу» рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

По его мнению, с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа американская сторона начнет применять протекционистские меры для защиты своей экономики. Эксперт отметил, что страны должны будут нарастить объемы экспорта и прибегнуть к ослаблению национальной валюты, чтобы поддержать конкурентоспособность.

«Кто окажется в выигрыше, сказать сложно, потому что, я думаю, что на самом деле такие торговые и валютные войны в конечном итоге приводят к ущербу для обеих сторон. Потому что начинается конкуренция по цене <…> Скорее, обе стороны конфликта будут нести определенные издержки и, скорее всего, проиграют по отношению к нормальной ситуации, как если бы это было без противостояния», — заключил Чирков.

В ноябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал дождаться конкретных шагов со стороны Трампа, комментируя возможное начало «торговой войны» между Вашингтоном и Пекином. Он добавил, что до выборов Трамп обещал гражданам принять меры для защиты американской экономики. Но какие именно шаги избранный президент США имел в виду, только предстоит увидеть.

Ранее стало известно о возможной сделке между Трампом и Евросоюзом.

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