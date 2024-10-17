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Экономист назвала причины для отказа в пенсии по старости

Экономист Иванова-Швец: стаж необходим для назначения пенсии по старости

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Чтобы получать пенсию по старости, необходим трудовой стаж и установленное количество пенсионного коэффициента. Об этом заявила экономист Людмила Иванова-Швец, передает Deita.

«В 2024 году соискателям государственной пенсии нужно иметь 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента», — отметила она.

Поэтому при достижении пенсионного возраста не появляется автоматической гарантии того, что государство назначит пенсию, подчеркнула Иванова-Швец.

Экономист предупредила, что некоторым пожилым людям могли не учесть стаж работы в 90-е годы. Она рекомендовала будущим пенсионерам заранее проверять свои данные на сайте Социального фонда России.

1 октября сообщалось, что страховые пенсии в 2025 году в России могут быть проиндексированы единожды — с 1 января на 7,3%. Две индексации запланировано в 2026 году — на 4,5% и 5,5%, а также в 2027 году — на 4% и 4,1%.

Кроме того, депутаты Госдумы РФ готовят законопроект, который позволит детям передавать своим родителям пенсионные баллы. Это даст возможность пожилым родителям, не накопившим достаточного количества баллов, выйти на пенсию быстрее или получать более высокую пенсию.

Ранее сенатор рассказала, почему россиянам могут недоплатить пенсию.

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