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В Забайкалье из-за ожидаемого сильного ветра объявили штормовое предупреждение

МЧС: в Забайкальском крае объявлено штормовое предупреждение

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Silas Stein/dpa/Global Look Press

В Забайкальском крае объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.

Согласно информации, которая поступила от ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 17 октября местами по региону ожидается сильный ветер с порывами, превышающими 25 метров в секунду.

МЧС предупредило, что следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности, так как из-за сильного ветра любое горение травы может распространиться на большие площади и стать причиной пожаров.

Кроме того, возможны перебои в электроснабжении из-за обрыва проводов.

Спасатели призвали население укрепить слабо закрепленные конструкции, кровельное покрытие и не оставлять автомобили рядом с деревьями, зданиями, сооружениями, рекламными щитами.

16 октября сообщалось, что к месту в Охотском море, где накануне спасли дрейфовавшего два месяца российского туриста Михаила Пичугина, надвигается шторм в 11 баллов.

Ранее ураган помешал NASA запустить зонд к спутнику Юпитера.

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