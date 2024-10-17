В Забайкалье из-за ожидаемого сильного ветра объявили штормовое предупреждение

В Забайкальском крае объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.

Согласно информации, которая поступила от ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 17 октября местами по региону ожидается сильный ветер с порывами, превышающими 25 метров в секунду.

МЧС предупредило, что следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности, так как из-за сильного ветра любое горение травы может распространиться на большие площади и стать причиной пожаров.

Кроме того, возможны перебои в электроснабжении из-за обрыва проводов.

Спасатели призвали население укрепить слабо закрепленные конструкции, кровельное покрытие и не оставлять автомобили рядом с деревьями, зданиями, сооружениями, рекламными щитами.

16 октября сообщалось, что к месту в Охотском море, где накануне спасли дрейфовавшего два месяца российского туриста Михаила Пичугина, надвигается шторм в 11 баллов.

Ранее ураган помешал NASA запустить зонд к спутнику Юпитера.