Володин назвал самые частые жалобы граждан на сферу ЖКХ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что вопрос роста тарифов на коммунальные услуги является наиболее волнующей граждан темой, связанной со сферой жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Его слова приводит ТАСС.

«Среди ключевых тем, которые поднимают граждане, — высокие тарифы ЖКХ (33%), а также несоответствие качества услуг их цене», — отметил председатель Госдумы.

Ведущий юрист Ильмира Носик, юридическая компания «Архипова и Партнеры» ранее рассказала «Газете.Ru», что в современных реалиях схемы мошенничества проникли во все отрасли. В том числе можно попасть на такие схемы и при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Одним из самых часто встречающихся видов мошенничества может быть рассылка квитанций ненадлежащей управляющей организацией либо откровенно липовые квитанции левой компании с такими же липовыми реквизитами. Также эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что за неуплату коммунальных платежей просрочка начисляется за каждый день с 31-го числа.

Ранее коммунальщики посоветовали мужчине «строить жену» и «фильтровать базар» в ответ на заявку.