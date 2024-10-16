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Володин назвал самые частые жалобы граждан на сферу ЖКХ

Володин назвал рост тарифов наиболее острой для граждан РФ проблемой в ЖКХ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что вопрос роста тарифов на коммунальные услуги является наиболее волнующей граждан темой, связанной со сферой жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Его слова приводит ТАСС.

«Среди ключевых тем, которые поднимают граждане, — высокие тарифы ЖКХ (33%), а также несоответствие качества услуг их цене», — отметил председатель Госдумы.

Ведущий юрист Ильмира Носик, юридическая компания «Архипова и Партнеры» ранее рассказала «Газете.Ru», что в современных реалиях схемы мошенничества проникли во все отрасли. В том числе можно попасть на такие схемы и при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Одним из самых часто встречающихся видов мошенничества может быть рассылка квитанций ненадлежащей управляющей организацией либо откровенно липовые квитанции левой компании с такими же липовыми реквизитами. Также эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что за неуплату коммунальных платежей просрочка начисляется за каждый день с 31-го числа.

Ранее коммунальщики посоветовали мужчине «строить жену» и «фильтровать базар» в ответ на заявку.

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