В Херсоне пропало энергоснабжение

В городе Херсоне по неизвестным причинам пропало электричество. Об этом рассказал глава администрации города Роман Мрочко в своем Telegram-канале.
«Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются», — сообщил чиновник.
С ноября 2022 года город контролируется украинскими властями.
12 октября сообщалось, что в Херсоне наблюдаются перебои со светом.
Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.
11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.
22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.
Ранее ВС РФ уничтожили на Украине все ТЭЦ, обслуживающие Харьков.