В Херсоне пропало энергоснабжение

В городе Херсоне по неизвестным причинам пропало электричество. Об этом рассказал глава администрации города Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются», — сообщил чиновник.

С ноября 2022 года город контролируется украинскими властями.

12 октября сообщалось, что в Херсоне наблюдаются перебои со светом.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее ВС РФ уничтожили на Украине все ТЭЦ, обслуживающие Харьков.