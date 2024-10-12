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В Херсоне наблюдаются перебои со светом

В подконтрольном ВСУ Херсоне наблюдаются перебои со светом

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РИА Новости

В ряде микрорайонов подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Херсона наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Об этом сообщил глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате взрывов «обесточен объект энергоснабжения». Также, по его словам, в Текстильном поселке, Зеленовке и Таврическом микрорайоне отмечаются перебои с электроснабжением.

Представитель администрации добавил, что аварийно-восстановительные работы будут проведены при благоприятных условиях. Также чиновник не стал уточнять сроки восстановления энергоснабжения.

В субботу, 12 октября, назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Херсоне был поражен склад, начался пожар. По его словам, накануне, в пятницу, 11 октября, днем был атакован Центральный район Херсона. До этого о взрывах в Херсоне сообщалось 6 октября.

Ранее на Западе оценили эффективность российских авиабомб.

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