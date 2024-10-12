В Туле загорелось производственное здание

В Туле горит производственное здание на площади 800 квадратных метров, сотрудники МЧС России тушат пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что возгорание произошло на улице Скуратовская.

«На месте работают 30 пожарных и восемь единиц техники», — проинформировали в МЧС.

Дальнейшая информация уточняется.

Утром 12 октября сообщалось, что в Ровеньках Луганской народной республики (ЛНР) ночью произошел пожар, который был вызван атакой беспилотного летательного аппарата. На место возгорания оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые успешно ликвидировали возгорание.

11 октября РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что огонь на нефтебазе в Феодосии потушили внутри четырех резервуаров с топливом. Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. Сразу после этого на место происшествия прибыли представители экстренных служб. Причина возгорания не уточнялась.

Ранее жителям Феодосии, потерявшим имущество из-за пожара, пообещали выплатить компенсации.