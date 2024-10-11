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Суд заочно арестовал журналиста из США, нарушившего госграницу в Курской области

Суд заочно арестовал журналиста из США, нарушившего госграницу в Курской области

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CNN

Ленинский районный суд Курска заочно арестовал американского корреспондента CNN Ника Пэйтона Уолша, который незаконно пересек государственную границу в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что судебный акт в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В августе телеканал CNN сообщал, что Уолш посетил город Суджа в Курской области по приглашению властей Украины. В заявлении CNN было сказано, что журналист якобы выполнял свою работу согласно международному праву.

17 августа ФСБ возбудила уголовное дело в отношении итальянских журналистов телерадиокомпании Rai Стефани Траини и Симоне Баттистини, которые также незаконно пересекли государственную границу и работали в Судже в Курской области.

13 сентября МВД объявило в розыск Уолша и итальянских репортеров.

Ранее журналист заявил о провале ВСУ в Курской области.

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