Юрист рассказал о новых схемах мошенников, действующих от имени спецслужб

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал агентству «Прайм», что мошенники постоянно совершенствуют схемы по обману граждан.

Так, одной из новых афер Соловьев назвал действия от имени «сотрудника ФСБ», который якобы раскрыл преступную группу по похищению средств человека. В подтверждение истинности своих намерений мошенник включает «материалы прослушки», которые на самом деле разыграны статистами, представляющими руководителя отделения и оператора. На записи они называют человека полным именем и рассуждают о том, какая тактика обмана сработает лучше. Спустя время ему поступает звонок «из банка», лжесотрудники которого пытаются провернуть ранее обсуждавшиеся схемы. Человек убеждается, что представитель ФСБ не врал и поддается на его уловки. В результате он теряет деньги и зачастую оказывается в долгах, поскольку мошенники могут заставить его взять кредит.

Во избежание таких ситуаций Соловьев посоветовал не брать трубку на звонки с незнакомых номеров.

8 октября Telegram-канал Baza писал, что в Уфе мужчина отдал мошеннику 1,3 млн рублей из-за «вещего сна» о призыве на СВО.

Ранее в Москве арестовали адвоката по делу об афере.