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Число эвакуированных из Феодосии из-за пожара превысило тысячу человек

Мэр Ткаченко: из Феодосии из-за пожара на нефтебазе эвакуировали 1047 человек

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Телеграм-канал «ВЕСТИ КРЫМ»

Из крымской Феодосии эвакуировали более тысячи человек из-за пожара на нефтебазе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

Мэр рассказал, эвакуацию провели в районах Ближних Камышей и Черноморской набережной. Всего из города вывезли 1047 человек. Их доставили в пункты временного размещения.

По словам Ткаченко, людей осмотрели медики, после чего их поселили в городских отелях и пансионатах. Глава города поблагодарил представителей бизнеса, которые согласились помочь с размещением эвакуированных.

Возгорание на нефтебазе в Крыму началось утром 7 октября. По данным Baza, пожар произошел в результате попадания двух ракет. Пострадали три человека. В настоящее время тушение возгорания продолжается, огонь распространился по территории площадью 1 тыс. квадратных метров.

Ранее в Крыму сообщили о возможных перебоях с водой в Феодосии.

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