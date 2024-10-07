В Москве начали поэтапно включать отопление

Отопление начали включать в жилых домах и социальных объектах на территории российской столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В заявлении приводятся слова заместителя мэра населенного пункта Петра Бирюкова. Он отметил, что специалисты приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы в связи с понижением в городе среднесуточной температуры наружного воздуха.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, начали подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы», — добавил чиновник.

В публикации уточняется, что в течение пяти дней специалисты включат отопление во всех городских объектах.

При этом на первом этапе теплом обеспечат детские сады, школы и медицинские учреждения. В то же время к сетям начнут подключать офисные здания и жилые дома.

Чуть позже отопление появится в магазинах и предприятиях.

«Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего было подготовлено более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых многоквартирных домов», — подчеркивается в сообщении.

Ранее на территории Московской области начали включать отопление в социальных объектах.