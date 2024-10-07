Суд вынес приговор за подготовку диверсии на авиабазе ВКС в Приморье

Участники преступного сообщества, готовившие диверсию на авиабазе Воздушно-космических сил (ВКС) России в Приморском крае, получили от четырех до 23 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Согласно сообщению ведомства, второй Восточный окружной военный суд признал виновными в совершении диверсий и приготовлении к террористическому акту 13 участников преступного сообщества. Четверо подсудимых приговорены к лишению свободы на сроки от 19 до 23 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Восемь участников преступной группы получили сроки от восьми с половиной до 16 лет лишения свободы, и еще один подсудимый приговорен к четырём годам лишения свободы.

По данным ФСБ, в январе 2023 года были задержаны 13 человек, причастных к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае. Кроме того, они подготавливали диверсионно-террористический акт на авиабазе ВКС России в Приморском крае. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела.

В конце сентября гражданина РФ Владимира Малину приговорили к 25 годам лишения свободы — его признали виновным в поджоге релейных шкафов на железной дороге и попытке сжечь здание одного из управлений министерства внутренних дел страны.

Ранее ФСБ задержала выходца из стран СНГ по подозрению в подготовке терактов.