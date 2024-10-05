Синоптик рассказал о погоде в Московском регионе

В Московском регионе 6 и 7 октября ожидаются интенсивные дожди, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает «Москва 24».

По его словам, в регионе может выпасть до 25% месячной нормы осадков.

В первой половине воскресенья, 6 октября, дождей не ожидается, а после полудня произойдет очередное изменение циркуляции и будет проходить теплый фронт.

Осадки прогнозируются в ночь на понедельник, они пройдут в первой половине 7 октября с заметной интенсивностью, добавил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России заявил, что ночью в воскресенье, 6 октября, в Москве можно будет увидеть северное сияние, если прогнозы на этот счет оправдаются.

Он рассказал, что в ночь на воскресенье будет переменная облачность, поэтому звезды и Луну будет видно.

Синоптик отметил, что желающим посмотреть на полярное сияние достаточно будет найти место без фонарей и другого освещения. Выезжать куда-то за город не нужно, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

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