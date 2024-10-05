Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказал о погоде в Московском регионе

Вильфанд: 6 и 7 октября в Москве выпадет до 25 % месячной нормы осадков

close
Агентство «Москва»

В Московском регионе 6 и 7 октября ожидаются интенсивные дожди, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает «Москва 24».

По его словам, в регионе может выпасть до 25% месячной нормы осадков.

В первой половине воскресенья, 6 октября, дождей не ожидается, а после полудня произойдет очередное изменение циркуляции и будет проходить теплый фронт.

Осадки прогнозируются в ночь на понедельник, они пройдут в первой половине 7 октября с заметной интенсивностью, добавил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России заявил, что ночью в воскресенье, 6 октября, в Москве можно будет увидеть северное сияние, если прогнозы на этот счет оправдаются.

Он рассказал, что в ночь на воскресенье будет переменная облачность, поэтому звезды и Луну будет видно.

Синоптик отметил, что желающим посмотреть на полярное сияние достаточно будет найти место без фонарей и другого освещения. Выезжать куда-то за город не нужно, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее врач рассказал, как сохранить продуктивность в период магнитных бурь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами