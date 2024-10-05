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Обвиняемый в изнасиловании ребенка православный блогер хочет вернуться на СВО

«Фонтанка»: обвиняемый в педофилии блогер Роммель хочет вернуться в зону СВО

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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

Обвиняемый в изнасиловании 10-летней девочки блогер Клауд Роммель намерен вернуться в зону СВО. Об этом сообщила »Фонтанка» после интервью у мужчины.

По словам Роммеля, он «любил и воспитывал как родную дочь» девочку, в изнасиловании которой его обвиняют. Он заявил, что хотел бы с ней встретиться. Отвечая на вопрос журналистки, можно ли отправиться на СВО с его статьями обвинения, он заявил, что его могут отпавить в зону СВО, если детектор лжи покажет, что он «человек нормальный».

«В моем случае позиция однозначная, я выбираю ехать на фронт к товарищам. Сейчас не то время, чтобы в тюрьмах сидеть, люди нужны в армии для службы России», — заявил он.

Также Роммель рассказал журнастке, что он занял нынешнее тело в 2014 году, после чего заявил биологическим родителям обитателя этого тела, что они потеряли своего сына, и порвал связи с ними.

3 сентября суд в Санкт-Петербурге отказался арестовывать Роммеля, подозреваемого в изнасиловании девочки.

В Следкоме сообщали, что пострадавшая девочка приходила к подозреваемому в квартиру для учебы по школьным предметам. Мужчине предъявили обвинение, на него завели уголовное дело.

Ранее подозреваемый в изнасиловании девушки с ДЦП тренер по плаванию отправился на СВО.

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