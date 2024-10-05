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МЧС провело проверку готовности Кольской АЭС к ЧП

В Мурманской области проверили готовность гражданской обороны на Кольской АЭС

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Павел Львов/РИА «Новости»

В Мурманской области проверили готовность гражданской обороны на Кольской атомной электростанции. Об этом сообщает в Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис.

«Штабная тренировка, частью которой стали учения на КАЭС, проходила по всей стране. Мурманская область успешно и четко отработала целый перечень задач, задействовав около 9 тысяч человек и около 700 единиц техники. Одним из главных объектов учения стала КАЭС — один из самых сложных с технической точки зрения объектов в Арктической зоне», — пишет Чибис.

Губернатор пояснил, что Кольская АЭС является ключевым объектом для Заполярья, а также для всего Северо-Западного федерального округа.

Чибис отметил, что присутствовавший на учениях глава МЧС России Александр Куренков высоко оценил подготовку сил и средств экстренных служб региона и концерна «Росэнергоатом».

До этого было опубликовано видео пожара, который вспыхнул после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую АЭС.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.

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