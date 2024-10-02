У 5-летнего ребенка остановились сердце во время катания на аттракционах

В США у мальчика остановилось сердце, когда он катался на аттракционах вместе с матерью, пишет Daily Mail. Ребенка удалось спасти благодаря своевременной помощи.

Как рассказала Кристина Тагл, она пришла в Диснейленд вместе со своим пятилетним сыном Эрнесто, чтобы покататься на аттракционах. Купив билет, они заняли свое место, но спустя 20 секунд после начала поездки американка заметила, что ее ребенок сидит с закрытыми глазами.

Кристина подумала, что он уснул, и попыталась разбудить сына, но тот оставался без сознания. Запаниковавшая мать начала звать помощь, а сотрудники начали реанимировать мальчика, используя автоматический внешний дефибриллятор.

Благодаря оперативным действиям персонала, Эрнесто пришел в сознание. После этого его срочно доставили в ближайшую больницу, где ему провели ряд обследований. Врачи обнаружили у него редкое генетическое заболевание сердца — катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия, которое, по их мнению, и могло спровоцировать потерю сознания.

Ребенок быстро пошел на поправку и вскоре был выписан из больницы. Отец Эрнесто поблагодарил всех, кто помогал спасти жизнь мальчика. Теперь семья призывает других родителей проходить обучение по сердечно-легочной реанимации, чтобы не растеряться в подобных ситуациях.

«Мой сын жив, потому что мы были в Диснейленде с обученным персоналом», — добавила Кристина.

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