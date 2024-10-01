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Прокуратура обжаловала приговор девушке, залившей зеленкой бюллетени

Прокуратура обжаловала приговор девушке, залившей зеленкой бюллетени в Москве

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Прокуратура обжаловала приговор Алине Невмяновой, залившей избирательную урну зеленкой на выборах президента РФ в марте текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Бутырского суда.

«Поступило апелляционное представление», — говорится в карточке дела.

В марте Бутырский суд Москвы арестовал 20-летнюю Алину Невмянову по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав. До этого Следственный комитет России сообщал, что в Москве по факту происшествия на избирательном участке заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ. Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы. В сентябре суд назначил ей наказание в виде одного года колонии-поселения и зачел проведенное под стражей время с расчетом день за два дня в колонии — она была отпущена. При этом обвинение в ходе прений сторон просило для нее 1,5 года колонии-поселения.

Ранее в Свердловской области задержали студентку, пытавшуюся поджечь избирательный участок.

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