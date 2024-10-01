Пенсионерка из Кыштыма за полгода отдала аферистам 6 млн рублей

Жительница Кыштыма лишилась 6 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях в сети, пенсионерка полгода переводила деньги аферистам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 65-летняя жительница Кыштыма. Женщина рассказала, что в мае увидела в сети объявление о дополнительном заработке. Она перешла по ссылке и поверила, что таким способом можно заработать. Пенсионерка позвонила по указанному на сайте номеру телефона, и «специалисты» пообещали ей помощь. Сначала россиянка перевела 20 тыс рублей, которые мошенники ей вернули.

В течение шести месяцев она совершила более 50 банковских операций и перевела мошенникам 6 миллионов рублей. И только спустя полгода она начала сомневаться в своих действиях и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что в Оренбурге мошенники обманули 63-летнюю женщину, оставив ее без квартиры. Аферисты написали ей в мессенджере и представились сотрудниками департамента жилищного хозяйства (ЖКХ). В результате злоумышленники убедили женщину, что ее квартира попала в руки мошенников и убедили ее продать недвижимость.

Ранее пожилая россиянка отдала мошенникам более 15 млн рублей после разговора с «начальником».