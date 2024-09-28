Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Каршеринговое авто протаранило мемориал в подмосковном Дмитрове

RT: в подмосковном Дмитрове каршеринговое авто частично разрушило мемориал

Ночью 28 сентября в подмосковном городе Дмитрове водитель на каршеринговой иномарке влетел в воинский мемориал. Об этом сообщает RT.

По словам очевидцев, ночью водитель на каршеринге протаранил мемориал павшим воинам в Великую Отечественную войну. Выяснилось, что за рулем был 20-летний мужчина. Предварительно, он не пострадал, но мемориал получил сильные повреждения.

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. На водителя составили административный протокол.

Днем 28 сентября в столице на Живописном мосту, который проходит через Москву-реку, произошло ДТП с несколькими авто. В результате аварии движение оказалось затруднено на 2,5 км. В Дептрансе посоветовали искать пути объезда.

До этого на севере Москвы произошло жесткое ДТП с двумя автобусами. По информации столичной Госавтоинспекции, на 2-м Боткинском проезде в районе дома 5 водитель автобуса совершил столкновение с другим автобусом, который начал движение от остановки общественного транспорта.

Ранее на МКАД произошло массовое ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами