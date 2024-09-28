Каршеринговое авто протаранило мемориал в подмосковном Дмитрове

Ночью 28 сентября в подмосковном городе Дмитрове водитель на каршеринговой иномарке влетел в воинский мемориал. Об этом сообщает RT.

По словам очевидцев, ночью водитель на каршеринге протаранил мемориал павшим воинам в Великую Отечественную войну. Выяснилось, что за рулем был 20-летний мужчина. Предварительно, он не пострадал, но мемориал получил сильные повреждения.

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. На водителя составили административный протокол.

Днем 28 сентября в столице на Живописном мосту, который проходит через Москву-реку, произошло ДТП с несколькими авто. В результате аварии движение оказалось затруднено на 2,5 км. В Дептрансе посоветовали искать пути объезда.

До этого на севере Москвы произошло жесткое ДТП с двумя автобусами. По информации столичной Госавтоинспекции, на 2-м Боткинском проезде в районе дома 5 водитель автобуса совершил столкновение с другим автобусом, который начал движение от остановки общественного транспорта.

Ранее на МКАД произошло массовое ДТП.