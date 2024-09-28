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В Дагестане ввели режим ЧС в районе, где взорвалась АЗС

В Карабудахкентском районе Дагестана после взрыва на АЗС ввели режим ЧС

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МЧС России

На территории Карабудахкентского района Дагестана после взрыва АЗС введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), написали местные власти в Telegram-канале.

Согласно публикации, это решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе. Особый режим будет действовать в селе Агачаул с 23:00 27 сентября до особого распоряжения.

В пятницу на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет произошло несколько взрывов. На данный момент известно о 15 пострадавших. По версии Telegram-канала SHOT, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте происшествия начался пожар, его площадь превысила 500 кв. м. Под завалами могут находиться люди.

Очевидцы рассказали» Газете.Ru», что во время взрыва пошатнулись жилые дома, находившиеся рядом с заправкой.

Похожий инцидент был в Дагестане в августе 2023 года. Тогда в Махачкале в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой, удобрения сдетонировали после возгорания во время технических работ, после чего огонь перекинулся на соседнюю постройку и АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом. В результате этого на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности, их закрыли.

Ранее автомобиль сбил мужчину на дороге возле взорвавшейся АЗС.

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Взрыв АЗС в Дагестане
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