День траура объявят в Дагестане после взрыва на АЗС

День траура будет объявлен в Дагестане в субботу, 28 сентября, в память о жертвах взрыва на АЗС. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Сегодня для всех нас очень тяжелый день», — написал он.

Меликов обратил внимание, что всего пострадал 21 человек. По его словам, ответственные службы выяснят все обстоятельства случившегося, разберутся в причинах и будут работать над устранением последствий. Меликов подчеркнул, что виновные обязательно понесут наказание.

В пятницу, 27 сентября, на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. По версии Telegram-канала Shot, причиной могла стать детонация газового баллона.

В СУ СК РФ по Республике Дагестан уточнили, что после взрыва на АЗС возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности.