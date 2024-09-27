Спасатели локализовали пожар на АЗС в Дагестане

Пожар, возникший после взрыва на автозаправочной станции в Дагестане, локализован на площади 500 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Дагестане», — говорится в сообщении.

Вечером в пятницу, 27 сентября, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что выехал к месту взрыва на АЗС в Махачкале.

Причиной взрыва на АЗС в Махачкале могла стать детонация газового баллона.

Взрыв на АЗС произошел в пригороде Махачкалы, на территории Карабудахкентского района. В результате происшествия есть пострадавшие. Нескольких человек, включая ребенка, спасти не удалось.

Уголовное дело возбуждено после взрыва на АЗС. В СУ СК РФ по республике уточнили, что дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности.