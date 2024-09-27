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Правительство Дагестана проведет экстренное совещание из-за взрыва на АЗС

Кабмин Дагестана проведет экстренное совещание из-за взрыва на АЗС в Махачкале

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Телеграм-канал Shot

Экстренное совещание пройдет в правительстве Дагестана в связи со взрывом на АЗС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.

«В правительстве <…> пройдет экстренное совещание в связи со взрывом на автозаправочной станции», — сказала представитель пресс-службы.

По ее словам, совещание откроется в ближайшее время.

Вечером в пятницу, 27 сентября, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что выехал к месту взрыва на АЗС в Махачкале.

Причиной взрыва на АЗС в Махачкале могла стать детонация газового баллона. Эту версию опубликовал Telegram-канал Shot.

Взрыв на АЗС произошел в пригороде Махачкалы, на территории Карабудахкентского района. В результате происшествия есть пострадавшие. Нескольких человек, включая ребенка, спасти не удалось.

Ранее на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности.

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Взрыв АЗС в Дагестане
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