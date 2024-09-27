При взрыве на АЗС в Махачкале погибли три человека. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Дагестана, пишет ТАСС.

«Взрыв на АЗС произошел в пригороде Махачкалы, на территории Карабудахкентского района. Предварительно, есть пострадавшие», — рассказали в местной администрации.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что одним из погибших был ребенок. На данный момент причины взрыва неизвестны.

Похожий инцидент произошел в регионе год назад. В августе 2023 года на выезде из Махачкалы в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой, удобрения сдетонировали после возгорания во время технических работ. После этого огонь перекинулся на соседнюю постройку и АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом. Хозяина склада объявили в розыск.

В результате этого на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности, их закрыли.

Ранее сообщалось, что на 20 заправках в Махачкале выявлены нарушения техники безопасности.