Павильон «Умный город» на ВДНХ подготовил программу в честь 8-летия

Департамент информационных технологий Москвы подготовил специальную программу для посетителей павильона «Умный город» на ВДНХ в честь 8-летия, сообщается на сайте mos.ru.

Желающие смогут 28 сентября прогуляться по виртуальной цифровой копии Москвы. Благодаря метавселенной ВДНХ, которая насчитывает более 80 объектов и 400 экспонатов, посетители смогут увидеть различные детали зданий и познакомиться с экспозициями некоторых павильонов.

Также желающие смогут отправиться на геймифицированную экскурсию в компании цифрового двойника певца Вани Дмитриенко.

В павильоне проведут гонки на робошарах. Трасса представляет собой лабиринт с трамплинами, качелями и тупиками.

Посетителям также расскажут об основах робототехники, а желающие смогут создать своего робопомощника. Участники спроектируют его из элементов конструктора и узнаю, как создавать и программировать механизмы.

Напомним, павильон «Умный город» на ВДНХ открыли в 2016 году. В павильоне проводят бесплатные мастер-классы, квесты, воркшопы по программированию, курсы по 3D-моделированию и другие мероприятия.