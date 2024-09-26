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Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году

The Economist: Зеленский планирует президентские выборы для консолидации власти

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Heiko Becker/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году для «укрепления своей власти». Об этом сообщает The Economist.

«Несмотря на то, что в прошлом году все главные политические силы согласились отложить выборы до завершения конфликта, обсуждается возможность их проведения в следующем году с целью консолидации власти», — говорится в статье.

Издание ссылается на мнения представителей оппозиционных партий, которые также говорят о вероятности выборов.

«Существуют различные мнения касательно возможных соперников Зеленского, среди которых выделяется Валерий Залужный. Опросы показывают, что украинцы положительно относятся к идее лидерства со стороны бывшего военного», — отмечает издание.

До этого сообщалось, что проект бюджета Украины на 2025 год пока не предусматривает расходов на проведение выборов.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы, которые должны были состояться в текущем году, отменили. В качестве обоснования такого решения были названы военное положение и всеобщая мобилизация.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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