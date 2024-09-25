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В Кельне в третий раз за две недели произошел взрыв

DPA: взрыв произошел в многоквартирном доме на окраине Кельна

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Sascha Thelen/dpa/Global Look Press

Взрыв произошел в многоквартирном доме на окраине города Кельна, который находится на западе Германии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на немецкое новостное агентство DPA.

По информации журналистов, ЧП зафиксировали в ночь на 25 сентября в 2:45 по местному времени (3:45 мск). В результате взрыва в кафе, которое находилось на первом этаже здания, начался пожар.

Из публикации следует, что прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали из помещений около 20 человек. После этого огнеборцы ликвидировали пламя в учреждении общественного питания.

Тем не менее двое жильцов дома получили травмы. У них диагностировали различные ранения и отравление угарным газом, уточняется в материале.

Этот взрыв стал третьим из произошедших в Кельне за последние две недели. 16 сентября газета Kölner Stadt-Anzeiger сообщила о взрыве на улице Хоэнцоллернринг, из-за которого стражи порядка полностью перекрыли потенциально опасную территорию.

18 сентября в центре города зафиксировали еще один взрыв. В тот раз сотрудники экстренных служб получили звонок о хлопке на улице Эренштрассе. Как рассказал очевидец, ЧП произошло около магазина одежды.

Впоследствии журналисты выяснили, что в результате взрыва один человек получил легкие ранения. Также на месте происшествия возник небольшой пожар, но его быстро потушили огнеборцы.

Ранее в Германии на территории одного из оборонных предприятий произошел взрыв.

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