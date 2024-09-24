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Врач рассказала, каких витаминов чаще всего не хватает организму осенью

Врач Бурнацкая: осенью организм испытывает дефицит витамина D

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Depositphotos

Осенью из-за дождливой погоды люди меньше времени проводят на свежем воздухе, а значит снижается уровень содержания в организме витамина D. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Она напомнила, что витамин D имеет важное значения для здоровья скелета, а также для поддержания защитных функций иммунной системы.

«Поэтому, чтобы минимизировать недостаток и соблюсти баланс этого витамина в организме, следите за вашим осенним рационом питания. Включайте в него разные виды жирной рыбы, например, лосось или скумбрию, яйца и молочные продукты», — посоветовала Бурнацкая.

Она добавила, что осенью не стоит забывать про витамин C, который содержится в цитрусовых, брокколи и киви, а также про витамин B, которым богаты цельнозерновые продукты, орехи и мясо.

До этого врачи назвали добавки, помогающие сохранить здоровье осенью. Для защиты от простудных заболеваний и поддержания уровня энергии, специалисты советуют задуматься о приеме БАДов с цинком, железом, омега-3 и витамином С.

Ранее россиянам рассказали, как изменить свой рацион для подготовки к сезону гиповитаминоза.

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